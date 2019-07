OM wil 7 jaar cel voor fatale burenruzie in Albardastraat

In de rechtbank werd vandaag een reconstructie getoond over wat er daarna gebeurd zou zijn. Er ontstond een worsteling tussen de twee mannen nadat Van den B. aan zijn gast had gevraagd om weg te gaan. Aubrey pakte een mes, dat de verdachte van hem afpakte. Vervolgens stak hij het slachtoffer daarmee.



,,Hij had hele grote ogen. Ik voelde me bedreigd, stond doodsangsten uit. Er stond ineens een heel ander persoon voor me.’’ De verdachte was doodsbang dat hij vermoord zou worden. Daarom besloot hij Aubrey te steken. ,,Ik heb niet gericht gestoken. Ik stak vanuit angst. Hij was door het dolle heen, hij was echt een duivel.”