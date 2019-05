OM wil vader cel in die baby zó hard schudde dat die blijvend gehandicapt raakte

Het kind was slechts vier weken oud toen de 45-jarige Hagenaar zijn zoontje hard gooide en hem door elkaar schudde. Het jongetje dat inmiddels 6,5 jaar oud is, hield zeer ernstig hersenletsel over aan deze mishandeling. Volgens de aanklager is het 'een jongetje dat alleen dankzij een wonder nu nog in leven is'. ,,Hij leidt een leven dat gekenmerkt wordt door de intense liefde van zijn moeder en de afwezigheid van zijn vader, waarbij er altijd zorgen zijn over de vraag hoe lang zijn leven nog mag duren.”



De rechtbank legde de man in juni 2014 een straf op van twee jaar. De strafeis nu is flink hoger. De rechter liet destijds meewegen dat de vader de vaste verzorger was van de baby. Nu hij dat niet meer is, heeft het OM de strafeis opgeschroefd.



De vader heeft de mishandeling altijd ontkend. Hij ging dan ook in hoger beroep. Uitspraak op 23 mei.



Elke ochtend het nieuws uit Den Haag in je mailbox? Schrijf je in voor de nieuwsbrief!