OM wil Waled M. in cel hebben voor achterlaten tas met ‘geïmproviseerd explosief’ bij politiebureau

De aanklager zei dat met de spullen een ‘geïmproviseerd explosief‘ gemaakt kon worden. De tas was volgens hem afkomstig van de 30-jarige Waled M. uit Irak. Hij woonde drie jaar in Moerwijk in Den Haag, maar verbleef bij zijn arrestatie in een asielzoekerscentrum in Echt.

Het dna en vingerafdrukken van de Iraakse vluchteling werden gevonden op spullen in de sporttas. Ook had zijn telefoon in oktober vorig jaar een zendmast aangestraald bij de Scheveningse Bosjes. Uit betaalgegevens van de bank kon eveneens afgeleid worden dat hij in die tijd in Den Haag was geweest. In zijn locker in het asielzoekerscentrum in Echt trof de politie nog meer ‘alledaagse spullen’ aan die gebruikt konden worden om een explosief in elkaar te zetten. Agenten vonden er bovendien tape van het soort dat was gebruikt in de tas bij de Scheveningse Bosjes.