OM wil werkstraf voor zorgverlener die seksueel contact had met patiënte

De 63-jarige man uit Leidschendam werkte als woonbegeleider bij een antroposofische instelling in Den Haag voor verstandelijk en lichamelijk gehandicapten. Hij zorgde voor een 49-jarige vrouw die in een rolstoel zat en met grote spraakproblemen kampte. Eerst masseerde hij alleen haar schouders. Daarna begon hij ook haar borsten te masseren en betastte hij haar kruis.



Hij deed dat op haar verzoek, vertelde de Leidschedammer vandaag aan de Haagse rechtbank. ,,Ze was verliefde op mij, en wilde alleen door mij geholpen worden.” Hij had ook een zwak voor haar. ,,Het was een bijzonder vrouw.” Toch moest hij er wel een maand over nadenken voordat hij haar verzoeken inwilligde.



,,De wet is kristalhelder”, zei de officier van justitie. ,,Het mag gewoon niet, ook als mensen het zelf willen.” De patiënte was voor haar zorg afhankelijk van de Leidschendammer, en in zo’n situatie is seksueel contact altijd verboden, aldus de officier. Ze eiste, naast de werkstraf van 120 uur, ook een voorwaardelijke celstraf van drie maanden. Bovendien zou de man de komende twee jaar niet meer in de zorg mogen werken.