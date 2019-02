OM wilde 10 jaar cel voor Wendell G. voor doodslag, maar hij werd toch vrijgesproken

Hoewel er twee weken geleden 10 jaar cel tegen Wendell G. (56) werd geëist , is hij vandaag toch vrijgesproken. Er was volgens de rechtbank te weinig bewijs dat hij de 42-jarige Russische Olena in haar woning aan de Leyweg in Den Haag tot de dood aan toe had mishandeld.

De man werd verdacht van doodslag op zijn vriendin in januari 2017. De vrouw werd toen met ernstige verwondingen in haar woning aangetroffen. Later overleed zij aan haar verwondingen. In de woning werden Wendell en twee andere vrouwen gearresteerd. De vrouwen werden vrijgelaten, de man bleef in voorarrest.

De rechtbank oordeelde dat er te weinig aanknopingspunten zijn om vast te stellen welk geweld heeft geleid tot de dood van de vrouw. Er is te weinig wettig en overtuigend bewijs dat Wendell degene was die geweld gebruikte. Uit forensisch onderzoek is geen duidelijkheid gekomen over wie van de drie aanwezigen welk geweld heeft gebruikt.

Wendell heeft altijd volgehouden onschuldig te zijn en heeft het altijd vreemd gevonden dat alleen hij verdacht was. Bij een eerdere rechtszaak in 2017 zei hij over de twee vrouwen: ,,Hoe bestaat het dat zij buiten lopen en ik niet.’’ Het Openbaar Ministerie heeft de zaken tegen de twee vrouwen vorig jaar geseponeerd, maar had ze wel opgeroepen als getuigen. De advocaat van G. zei veel gaten en tegenstrijdigheden te zien in de verklaringen van de voormalige verdachten.

De voorlopige hechtenis van de verdachte werd op 7 februari al opgeheven.