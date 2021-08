OM: Zes minderjarigen betrokken bij geweld dat uiteindelijk tot dood Myron (17) leidde

Het wordt flink donker in Duinvallei, straatver­lich­ting staat al weken niet aan: ‘Heel vreemd’

17 augustus In de Haagse nieuwbouwwijk Duinvallei, in de buurt van Ockenburgh, is het flink donker ‘s avonds. De onlangs geplaatste straatverlichting staat al maanden niet aan. ,,De wijk is al grotendeels bewoond, dus ik snap het niet.”