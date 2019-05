‘Oma schreef alles in haar kleine zakboekje, zo ook de route naar Kissimee op 9/11'

De nieuwe mall in Miami wordt zelfs drie keer zo groot. Jij vond de designer- en flagshipstores in de Ellenton outlet al vermoeiend. Waar je raar stond te kijken toen ik in een winkel twee jeans pakte, naar de kassa ging en afrekende. ,,Hoef je niet te passen, opa?” vroeg je verbaasd. Ook de T-shirts en schoenen, die ik verderop kocht, liet ik gelijk inpakken. Je zei meteen dat je geen zin had om nóg een keer ruim 1,5 uur in de huurauto te zitten. ,,Opa, hoe kun je wat kopen zonder iets te passen? Wij gaan niet mee hoor, als je moet ruilen.”



Ik vergat te vertellen dat ik voor de vakantie reisstekkers nodig had en die in alle keukenladen zocht. Tot ik een klein zakboekje van je oma Sonja vond. Een kleurig ringbandje, met een meisje tussen sterren en planeten voorop, waarin ik nooit had gekeken. Ieder vakantieritje had ze genoteerd. Vertrek en aankomsttijd, route en het aantal miles. Hartstikke handig. Niet alleen kon ik zo probleemloos van het vliegveld naar het vakantiehuis rijden. In dat zakboekje las ik dat mijn T-shirts XL zijn, boxers M, jeans 34x29, jasjes 46 r. en sportschoenen maat 9. Ik was je oma dankbaar, ik haat passen. Thuis trok ik alles wél aan en alle maten klopten.