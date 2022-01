Oma’s rijk belegde pannenkoek mee naar huis in een pizzadoos

Fikse klus: nog 180 kilometer risicovol­le oude gasleidin­gen uit de grond en vervangen in Den Haag

Op verschillende plekken in Den Haag ligt nog 180 kilometer aan oude risicovolle gasleidingen onder de grond die moeten worden vervangen. Dit jaar wordt er rond de 35 kilometer ‘geruimd’, met name in het Bezuidenhout, Centrum, Schilderswijk en Transvaal. ‘Het is een fikse klus’.

