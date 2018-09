Ombudsman na klacht: 'Den Haag moet stemmen anders tellen'

De ombudsman had onderzoek gedaan na een klacht over de verkiezingen van dit jaar. Bij het registreren van de stemmen was een schrijffout gemaakt. Een van de kandidaten had volgens de papieren 22 stemmen gekregen, maar dat waren er in werkelijkheid slechts twee. De controleurs besloten om niet het aantal stemmen van die kandidaat te corrigeren, maar om alle andere cijfers aan te passen, zoals het aantal stemmen van die partij en het totale aantal uitgebrachte stemmen. Of de optelsom klopte, was belangrijker dan of de uitslag klopte, aldus de ombudsman.



De gemeente Den Haag noemt de aanbeveling van de ombudsman waardevol. ,,Alles wat kan bijdragen aan een betrouwbaarder en transparanter telproces is welkom en zullen we dus zeer serieus overwegen'', aldus een woordvoerder van burgemeester Pauline Krikke. De gemeente komt dit najaar met de plannen voor de Europese en provinciale verkiezingen, die volgend jaar worden gehouden.



Bij de afgelopen verkiezingen telden 22 gemeenten hun stemmen op de manier die de Haagse ombudsman voorstelt. Daaronder waren Rotterdam, Enschede en Nijmegen.



