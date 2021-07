‘Omdat het zomer is vinden meisjes het leuk om met kleurtjes in hun haar te lopen’

Alle lof voor Bob de Bouwer, zegt Richard de Mos, maar werkzaamhe­den niet in toeristen­sei­zoen

21 juli De combinatie zomervakantie, toeristen en de invasie van klusbussen in de binnenstad van Den Haag is fijn voor Bob de Bouwer, maar niet voor bezoekers. Richard de Mos, fractievoorzitter van Hart voor Den Haag: ‘Toeristen komen in deze verfrommelde binnenstad nooit meer terug’.