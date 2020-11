Ome Ed gaat carbidschieten: ‘Wat verboden is, is verplicht’

Nou, da’s dan duidelijk. Maar de stamgasten, verzameld op de houten bank voor de deur van koffiehuis de Koning, winden zich op over iets heel anders: Moes, de ijscoman. Hij is bij wethouder Liesbeth van Tongeren geweest en heeft te horen gekregen dat hij geen ontheffing krijgt voor zijn prehistorische ijscokarren. ‘Van Tongeren? Wie is dat dan?’, wil Ome Ed weten. Er wordt gegoogeld en daar verschijnt een foto van de wethouder. ‘Die is vast en zeker niet zo stom als ze d’r uit ziet’, bitst Ome Ed. ‘Dat is namelijk godsonmogelijk.’ ‘Was die niet laatst in het nieuws met een blunder of zo?’, wil Schele Joop weten.