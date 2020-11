Ome Ed is even opstandig als Trump zelf: ‘Ik vond ’m een gekuifde wortel met het IQ van een borrelnoot’

Ome Ed doelt op het onverwacht snelle ontslag van ADO-trainer Rankovic. ‘Hij had last van een technische hartstilstand.’ De Amerikaanse verkiezingen zijn ook niet naar zijn wens gegaan. ‘Die demente Democraat heeft hulp van buitenaf gehad en dat is een feit’, stelt Ome Ed. ‘Ik zal jullie zeggen van wie. Trump kreeg dat virus niet onder controle, de economie klapte in mekaar, vervolgens moesten mensen per post stemmen. Dus je kan wel stellen dat zonder deelname van de derde kandidaat, mevrouw Corona, de overwinning niet naar Joe Bidden was gegaan.’