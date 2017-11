OMG! 30 Expositie: 'Dertigersdilemma' met een humoristische twist

Schaatsen op kunstijs van Leidsenhage, het kan weer!

14:41 Met de opening van de ijsbaan bij winkelcentrum Leidsenhage begint het 'buitenschaatsseizoen' op kunstijs vanavond. Ice Paradise, een initiatief van horecaman René Bogaart, is de eerste van dergelijke banen die open gaan in de regio. Volgende week volgt de schaatsbaan voor het Kurhaus in Scheveningen.