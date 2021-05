Omgebrachte vrouw Doorniksestraat is 23-jarige Renée, verdachte is bekende Scheveningse ondernemer

Arrestatieteam

Een arrestatieteam staat maandagochtend vroeg voor de deur van een woning en garage aan de Treilerweg in Scheveningen. De 41-jarige bewoner is werkzaam voor een verwerker van kantoor- en bedrijfsafval. De dag daarop is de forensische opsporing van de politie druk bezig met onderzoek in de woning en garage. De politie heeft nog niet bekend gemaakt waarvoor hij is opgepakt. In reacties op sociale media wordt de man door meerderen gelinkt aan de Doorniksestraat. Wat de relatie tussen het slachtoffer en de verdachte is, is momenteel nog onduidelijk.