Omgekeerde Nederlandse vlag aan Torentje gehangen: ‘Dit vonden we wel een geinige stunt’

De actie vond zaterdagochtend omstreeks 10.00 uur plaats. ,,We hebben de bus neergezet, bootjes en materialen eruit gegooid en toen zijn we erheen gegaan”, zegt Roy, zelf afkomstig uit het Utrechtse Eemnes. De vlag was bevestigd aan twee palen toen deze tegen het gebouw werd gehangen waarin de werkkamer van minister-president Mark Rutte zich bevindt.

,,Toen zeiden we al: we hangen de vlag op voor de foto en daarna halen we hem weer weg. We hebben gezellig gekletst met de politie en dat was het”, aldus Roy. Het was volgens hem niet bedoeld als kwade actie. ,,Het is heel leuk en gemoedelijk verlopen.”