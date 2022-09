Omgekeerde vlaggen moeten 15 oktober van lantaarnpalen af: ‘Ik zei eind oktober, Bouke 1 oktober’

Vreemde geur leidt politie naar drugslab, 63-jarige Hagenaar opgepakt

In een woning aan de Oudemansstraat in Den Haag is donderdagavond een drugslab opgerold nadat er een vreemde geur in het pand werd geroken. Een 63-jarige Hagenaar is kort daarna aangehouden.

9 september