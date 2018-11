Omgekomen Kees (51) herdacht met indrukwekkend eerbetoon

Automobi­lis­ten opgelet: drukke verkeers­ader Schedel­doeks­ha­ven gaat tijdelijk dicht

16:22 Automobilisten die via het Haagse Spui de stad in- en uitrijden, komen begin volgend jaar in een soort fuik terecht. De Schedeldoekshaven, een belangrijke aanrijroute naar het Haagse centrum, gaat tijdelijk dicht. Alles gaat dan waarschijnlijk over de Ammunitiehaven rijden. Dat is nodig in verband met de bouw van twee nieuwe woontorens.