Omgeving Johan de Wittlaan afgesloten vanwege verdachte situatie, ook straat van Catshuis afgezet

Handjes gezocht Kinderdag­ver­blij­ven dringend op zoek naar personeel: ‘De wachtlijs­ten worden binnenkort drastisch langer’

De vier vestigingen van dagopvang Kindergarden in Den Haag hebben flink wat nieuw personeel nodig. Momenteel staan er bijna veertig vacatures open. ,,Er is een enorm te kort in de sector en die zal in de toekomst alleen maar groter worden”, zegt Joyce Teunissen van de landelijke keten. ,,We werken al met wachtlijsten. Zeker in de Randstad is het erg lastig.”

13 oktober