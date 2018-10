Omleidingen in Rijswijk door gaslek en stroomuitval

Bij werkzaamheden vanochtend werd een gasleiding geraakt, meldt netbeheerder Stedin. Tijdens de werkzaamheden werd ook een stroomkabel geraakt. Daardoor vielen de verkeerslichten op de Laan van Hoornwijck uit.



Monteurs van Stedin zijn druk bezig met reparatiewerkzaamheden aan de gasleiding. Medewerkers van de Combinatie Rotterdamsebaan proberen de verkeerslichten zo spoedig mogelijk weer in werking te krijgen. Wanneer het lek weer is gedicht en de stroom weer terug is, is nog onduidelijk.



Verkeer naar Drievliet, Avalex, Praxis, Den Haag FM en Omroep West wordt via een tijdelijke weg omgeleid. Verkeersregelaars zorgen dat de auto's veilig over de weg kunnen.



