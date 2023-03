Omrijden naar het strand? Niet meer nodig: Zwolsestraat in Scheveningen heropend

75 jaar Fotograaf Jos van Leeuwen woont in zelfgebouw­de alarmcen­tra­le: ‘Ik slaap nooit een hele nacht door’

Rasfotograaf Jos van Leeuwen woont in zijn eigenhandig gebouwde alarmcentrale. Kom bij de 75-jarige Hagenaar en zijn vrouw over de vloer en je weet precíes wat er loos is in Den Haag. Drie piepers die om beurten afgaan en alarmmeldingen die door robotstem Saskia opgedreund worden. ,,Ik hoorde die kogel langs me gaan.’’