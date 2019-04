Omstander hoort schoten en ziet daarna auto in vlammen opgaan in Rijswijk

De auto stond vlak langs een bospad. Hulpdiensten gingen voorzichtig op het brandende de voertuig af omdat de omstander schoten zou hebben gehoord. Agenten droegen daarom kogelwerende vesten.



De brand zelf was snel onder controle. De politie heeft in de omgeving nog gezocht, maar zover bekend zijn er geen verdachte aangehouden. Ook een politiehond werd ingezet om de dader(s) op te kunnen sporen.



Een berger heeft het voertuig meegenomen. De politie is een onderzoek gestart naar het incident.



