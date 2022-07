Omstanders aarzelen niet en grijpen in als zij zien dat vrouw slachtoffer is van beroving bij pinautomaat

Mag ik als burger een verdachte aanhouden?

De aangehoudene moet meteen aan de politie worden overgedragen.

Duidelijke grens

Er is een duidelijke grens waar de geweldstoepassing moet ophouden. Heeft de verdachte zich overgegeven of is hij of zij weerloos? Dan is het doel bereikt en is er geen geweld meer nodig. Dat geldt voor een aanhouding door de politie, maar ook voor een aanhouding door burgers.