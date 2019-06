Omstanders houden aangereden fietsster droog op Melis Stokelaan

De fietsster gleed door de aanrijding een stuk over het wegdek. De voorbijgangers die het zagen gebeuren besloten direct te hulp te schieten in afwachting van de hulpdiensten. De forse regen die uit de lucht viel, kon de voorbijgangers niet schelen. Ze wilden de vrouw helpen en hebben haar met meerdere paraplu’s drooggehouden.



De vrouw is onder de paraplu’s door ambulancepersoneel gestabiliseerd en vervolgens naar het ziekenhuis vervoerd.



Hoe het ongeluk precies heeft kunnen gebeuren is nog onduidelijk.



Elke ochtend het nieuws uit Den Haag in je mailbox? Schrijf je in voor de nieuwsbrief!