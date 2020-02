Omstanders redden man uit ijskoud water langs Trekweg

De man was rond 02.00 uur in het water terechtgekomen. Hij kon zichzelf niet in veiligheid brengen en schreeuwde om hulp. Omstander hoorden het geroep van de man en besloten het water in te gaan om de man te helpen. Samen wisten ze hem op het droge te trekken.

Hulpdiensten snelden naar het incident. In afwachting van de ambulance werd de man in een deken gewikkeld. Na behandeling door ambulancepersoneel is de man voor verdere behandeling naar het ziekenhuis gebracht.