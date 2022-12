Omstreden Achterhuis Lyceum niet open: ‘Als er geen les wordt gegeven, vind ik dat goed nieuws’

De inspectie heeft in een brief aan de gemeente Den Haag laten weten dat er een kennismakingsgesprek is geweest tussen de inspectie en de initiatiefnemer van de islamitische school, Söner Atasoy. Op een later moment heeft deze de inspectie laten weten dat hij zijn initiatief niet doorzet.

De conclusies van de inspectie stemmen Simon Fritschij van de ChristenUnie-SGP tevreden. ,,De onderwijsinspectie zegt dat er geen leerplichtige leerlingen zijn en volgens mij dus ook dat er geen les gegeven wordt. Dat zou ik goed nieuws vinden met een school die zo’n smakeloze naam heeft en een bestuurder wiens vorige school in verband werd gebracht met salafistische personen.”

Dat er helemaal geen onderwijs lijkt te worden gegeven, noemt Fritschij ‘ongemakkelijk’. ,,Het is een ongemakkelijk verhaal. Dat voelen we allemaal, ook wat betreft de naam. Maar ik vertrouw erop dat de inspectie zijn werk goed heeft gedaan. Het is een heel vaag verhaal.”

De islamitische privéschool deed veel stof opwaaien, vooral omdat de initiatiefnemer Atasoy betrokken was bij het Haga Lyceum in Amsterdam. Hij werd daar weggestuurd, procedeerde jarenlang en haalde uiteindelijk zijn gelijk dat zijn gedwongen vertrek onterecht was. Hij zegt sinds vorig jaar actief te zijn in Den Haag, met de privéschool het Achterhuis Lyceum. Daar zou hij lesgeven aan leerlingen die vrijgesteld zijn van de leerplicht. Zijn school openstellen voor alle geïnteresseerde leerlingen, zoals hij hoopte, gaat nu echter niet.

Teruggetrokken

Reden daarvoor is dat hij momenteel geen locatie heeft waar de school snel kan groeien. Atasoy verwacht dat de aanwas van nieuwe leerlingen snel kan gaan. Op de plek waar hij nu lesgeeft is die ruimte er niet. Volgens hem heeft de huisbaas van het gebouw, dat hij op het oog had, zich teruggetrokken nadat deze vanaf het ministerie was gebeld.

,,We hadden sowieso al gezegd dat we met een kleine groep leerlingen zouden beginnen, zodat als de inspectie ons af zou wijzen er niet veel rumoer zou zijn. Dat we die kleine groep snel terug zouden kunnen plaatsen. We willen gewoon zo stil mogelijk door blijven gaan, zodat we kunnen blijven doen wat we doen. Alles wat ik doe en wat bekend wordt, verdwijnt.” Uiteindelijk wil Atasoy op het Achterhuis wel les gaan geven aan alle leerlingen die dat willen, maar moet hij het nu beperkt houden tot niet-leerplichtige leerlingen. ,,We gaan gewoon door met wat we doen.”

Als het aan Simon Fritschij van de ChristenUnie-SGP ligt, blijft de gemeente daarom alert. ,,Ik hoop dat het college in de gaten houdt of er niet nieuwe of vergelijkbare initiatieven komen.”

