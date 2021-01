Omstreden Fawaz Jneid mag wijken weer in, VVD vecht terugkomst aan: ‘Intolerante imam niet welkom in onze stad’

UpdateDe in Den Haag omstreden imam Fawaz Jneid mag de Schilderswijk en Transvaal weer in. De rechtbank heeft de vorig jaar aan hem opgelegde gebiedsverboden vernietigd. Niet is aangetoond dat van de aanwezigheid van de imam daar ‘een zodanige dreiging van de nationale veiligheid uitgaat, dat het opleggen van een gebiedsverbod voor deze wijken noodzakelijk is’.

Aan Jneid is in 2017 voor het eerst een gebiedsverbod opgelegd door de minister van Veiligheid en Justitie, mede op aandringen van toenmalig burgemeester Krikke. De van oorsprong Syrische imam zou met zijn preken een ‘radicaliserende invloed’ hebben gehad op kwetsbare jongeren.

Verlengd

De overheid mag in het kader van de tijdelijke wet bestuurlijke maatregelen terrorisme personen een gebiedsverbod opleggen zonder dat sprake is van strafbare feiten. Het gebiedsverbod kan voor maximaal zes maanden worden opgelegd, en daarna oneindig worden verlengd. In het geval van Jneid is dat zes keer gebeurd.

Het eerste gebiedsverbod ligt nu bij het Europese hof voor de rechten van de mens. De tweede, derde en vierde verlenging liggen voor bij de Raad van State. De vijfde en zesde verlenging waren volgens de rechtbank onterecht. Jneid reageert via sociale media verheugd op de uitspraak.

Intolerante boodschappen

Alles behalve verheugd reageren VVD-raadsleden Jan Pronk en Frans de Graaf op de beslissing van de rechter. ‘Imam Fawaz Jneid heeft al meerdere malen pogingen gedaan om onze rechtstaat te ondermijnen’, schrijven de twee in een persbericht. ‘Hij zou verboden sharia-huwelijken gesloten hebben en nadat hij al een gebiedsverbod had, heeft hij een pand in Transvaal gekocht met als doel daar een moskee te beginnen en zou hij gebedsdiensten in een islamitische boekenwinkel hebben gehouden waar hij intolerante boodschappen over vrouwen en homo’s heeft verkondigd’, fulmineren ze.

De Graaf en Pronk hebben het stadsbestuur gevraagd om actie te ondernemen. ‘Het besluit is nog niet definitief, want de minister kan nog in beroep gaan tegen de beslissing van de Haagse rechtbank’, schrijven de twee. De VVD’ers hopen vurig dat het stadsbestuur contact opneemt met minister Ferd Grapperhaus van Justitie.

Mogelijkheden

Als dat niet het geval is, of niet mogelijk blijkt, wil het duo dat het Haagse stadsbestuur in ieder geval bekijkt of er nog andere mogelijkheden zijn om de terugkomst van de omstreden imam tegen te gaan. ‘Welke mogelijkheden ziet het college nog meer om het besluit van de Haagse rechtbank aan te vechten en er zo voor te zorgen dat imam Fawaz Jneid nog steeds niet welkom is in onze stad?’

De schriftelijke vragen die het duo heeft gesteld, worden binnenkort behandeld tijdens de gemeenteraadsvergadering.

