‘Omstreden’ Gouden koets voorlopig naar het museum

De Gouden Koets rijdt ook volgend jaar niet mee tijdens Prinsjesdag. De koets komt na de restauratie tijdelijk in het Amsterdam Museum te staan. Het onderhoud aan het rijtuig is volgend jaar klaar, waarna hij van juni tot en met november in een glazen ruimte te zien is voor publiek.

Het koninklijke rijtuig - dat sinds 2016 in onderhoud is - raakte eerder in opspraak vanwege ‘koloniale’ beschilderingen op het zijpaneel. Koning Willem-Alexander zei onlangs nog dat pas na afronding van de restauratie zou worden beslist of de Gouden Koets blijft rijden op de derde dinsdag in september. Ook liet hij weten dat hij de discussie erover volgt, maar er niet aan deelneemt.

Controversieel

Het museum krijgt de koets in bruikleen voor de expositie ‘Gouden Koets - Geschenk van Amsterdam’. ‘Onderdeel van de tentoonstelling is een breed publieksprogramma, waarbij bezoekers, geïnteresseerden en deskundigen kunnen meepraten over uiteenlopende thema’s die verbonden zijn met de Gouden Koets als Nederlands cultureel erfgoed’, staat in een bericht van het Amsterdam Museum en de Rijksvoorlichtingsdienst. ‘Hierin is ook aandacht voor verschillende perspectieven op de geschiedenis en het debat over de symboliek van de schilderingen op de koets.’

Volledig scherm Archiefbeeld Prinsjesdag © ANP

De ophef over de Gouden Koets gaat over een afbeelding aan de linkerkant. De Amsterdamse schilder Nicolaas van der Waay gaf hiermee een huldeblijk aan de toenmalige koloniën, met een onder meer knielende zwarte man namens Suriname en de Antillen. Zo’n afbeelding werd eind negentiende eeuw normaal gevonden, maar roept nu afschuw op.

De koets was een geschenk van de Amsterdamse bevolking aan koningin Wilhelmina bij haar inhuldiging. Meer dan 1200 ambachtslieden werkten aan de koets.

‘Leren loslaten’

Jerry Afriyie, voorman van actiegroep Kick Out Zwarte Piet (KOZP), vindt dat de koets in het museum moet blijven. ,,De Gouden Koets heeft nooit op straat gehoord”, aldus Afruyie. ,,We moeten leren het verleden los te laten, zo lang we dat met ons meedragen komt de samenleving nog lang niet samen.”

Afriyie ziet liever dat direct duidelijk wordt dat het rijtuig nooit meer de straat op gaat. ,,Ik denk dat ze nu een overgang willen zonder gezeik. Maar soms is het beter in een keer de pleister er vanaf te trekken.” Door de koets in een museum te plaatsen, kan volgens de KOZP-voorman het complete verhaal erbij worden verteld. ,,De koning en koningin hebben ook een verantwoordelijkheid naar de samenleving toe. Als ze er wel in gaan rijden, tonen ze zich hier ongevoelig voor.”

