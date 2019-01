Omstreden imam en zoon 'in het vizier' bij gemeente Den Haag

De omstreden imam El Alami Amaouch en zijn zoon worden door de gemeente Den Haag in de gaten gehouden. Beiden zijn België uitgezet en wonen nu in Den Haag.

In reactie op vragen van de Haagse PVV zegt burgemeester Pauline Krikke dat het tweetal, dat de Nederlandse nationaliteit heeft, in het vizier is van de gemeente. Imam El Alami Amaouch werd twee jaar geleden België uitgezet en dook later op in Nederland. In het najaar van 2017 werd hij in Den Haag gesignaleerd. Zijn zoon werd eind vorig jaar door de Belgische autoriteiten vastgezet om het land uitgezet te worden.

De zoon van de prediker kwam in 2016 in opspraak nadat een filmpje opdook waarin hij 's nachts door de stad Verviers liep en opriep ongelovigen te vermoorden. Hij werd opgenomen in een inrichting. Volgens de Belgische krant Het Laatste Nieuws was de nu 20-jarige man benaderd door een beruchte Syriëganger die hem wilde overhalen een aanslag te plegen. De bedoeling was om dat met kettingzagen te doen in een winkelcentrum. Ook moest volgens de krant een te gematigde imam omgebracht worden.

De gemeente zegt dat beide mannen 'in het vizier' zijn, maar dat het niet aan de gemeente is om te bepalen wie het land in mag en wie niet. 'Zij hebben dezelfde rechten en plichten als iedere Nederlander. Hoe ongelofelijk ongemakkelijk dat soms ook voelt', schrijft de gemeente.

De gemeente benadrukt dat ze in contact staat met politie, Openbaar Ministerie en de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid. 'Als de wet overtreden wordt, zal onmiddellijk worden opgetreden'.