Omstreden imam Fawaz: ‘Allah straft China met Coronavirus’

De omstreden imam Fawaz Jneid is er heilig van overtuigd: het Coronavirus is een straf van Allah voor de manier waarop China met islamitische Oeigoeren omgaat.

De prediker heeft een gebiedsverbod voor onder meer de Schilderswijk en Transvaal, waardoor hij in Den Haag niet aan het werk komt. Vanuit zijn woonplaats Leidschendam laat hij echter geregeld op sociale media van zich horen. Zo stelt hij dat in het Coronavirus een straf van Allah ziet: ‘ Allah heeft een virus op China doen neerdalen, als antwoord op de angst en verderf die ze bij de Oeigoerse moslims hebben verricht’. Er zouden in China ongeveer een miljoen Oeigoeren in Chinese detentiekampen zitten, zo onthulde de New York Times eerder.

Verder schrijft Jneid aan zijn volgers dat het virus een waarschuwing is voor andere ‘tirannen en onrechtplegers’. Zij moeten er volgens hem altijd rekening mee houden dat Allah kan straffen: ‘Hij is tot alles in staat!’, schrijft hij. Hij verwijst onder anderen naar Europese landen waar extreem-rechtse partijen de angst voor de islam zouden voeden. Ook het zogeheten ‘boerkaverbod’ wordt door hem aangehaald en dat de islamitische predikers ‘de mond wordt gesnoerd’.

Drugs

Daarmee verwijst hij ook naar het gebiedsverbod dat hem in 2017 werd opgelegd en dat elk half jaar wordt verlengd. Afgelopen maand kreeg hij te horen dat hij ook de komende maanden nog niet welkom is in de Haagse wijken Schilderswijk en Transvaal.