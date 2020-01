Omstreden imam Fawaz Jneid blijft persona non grata in Schilderswijk en Transvaal

Een woordvoerder van het ministerie van Veiligheid en Justitie bevestigt dat de imam te horen heeft gekregen dat zijn gebiedsverbod waarschijnlijk wordt verlengd. De imam is al sinds 2017 niet meer welkom in de Schilderswijk en Transvaal. Hij zou destijds illegaal gepredikt hebben in een boekhandel en eerder was hij in de As Soennah moskee actief.