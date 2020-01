Omstreden imam roept op: ‘Moslims, doneer geen organen’

Op sociale media blijft Jneid wel zijn visies delen. ‘Verminking en verlelijking van de stoffelijke overschotten met als reden de behoefte om organen te kunnen verwijderen, behoort tot de verboden zaken in de islam. Zelfs in oorlogstijd heeft de profeet het verboden, hoe moet het dan zijn bij gewone moslims?’, schrijft hij op Facebook. Daarna vervolgt hij: ‘De profeet heeft gezegd dat het breken van beenderen van een overledene even erg is als bij iemand die nog leeft. Orgaandonatie is voor de moslim of moslima dan ook niet toegestaan.’ Jneid roept zijn volgers op zijn bericht massaal te delen, hetgeen ook raadslid Arnoud van Doorn gedaan heeft.