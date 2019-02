Omvangrijk dossier over vreugdevuren vanmiddag openbaar gemaakt

Het dossier vanaf vandaag voor iedereen in te zien via de gemeentesite . Naar verwachting zijn de stukken vanaf 16.00 uur beschikbaar.

Inferno

De gemeente vroeg direct na het inferno de hulp in van de bevolking met het verzoek filmpjes en ander beeldmateriaal in te sturen van de vonkenregen. Mensen hebben daaraan massaal gehoor aan gegeven. Er werden zevenhonderd filmpjes en 1400 foto’s naar het stadhuis verstuurd.

Aan alle inzenders is inmiddels gevraagd of zij bezwaar hebben tegen het openbaar maken van de beelden. Meestal is daarvoor toestemming gegeven en dat beeldmateriaal is aan het openbare dossier toegevoegd. De filmpjes van mensen die geen toestemming gaven, worden vertrouwelijk behandeld. Net zoals de beelden van mensen die niet reageerden op de vraag of openbaarmaking mocht.