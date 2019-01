Omwonenden blijven strijden tegen komst HML

De locatie, die onderdak moet bieden aan de mavo-afdeling, gaat na de zomervakantie open voor zo’n 400 leerlingen en veertig man personeel. Omwonende Maarten Broekema: ,,We vrezen verkeersoverlast, geluidsoverlast en stellen dat het gebouw niet geschikt is voor zo’n grote hoeveelheid leerlingen.’’



Naar verwachting behandelt de bezwaarcommissie van de gemeente in februari de reactie vanuit de buurt. ,,Mocht de commissie ons niet in het gelijk stellen, dan gaan we in beroep en vervolgens in hoger beroep. De komst van de school heeft grote consequenties voor de leefbaarheid in de buurt. We zullen ons daartegen verzetten.’’



Mocht de procedurele strijd omwonenden tot niets leiden, dan wil de buurt in elk geval sterk betrokken worden bij het opstellen van een overeenkomst. ,,Met afspraken voor de dagelijkse praktijk en een vast aanspreekpunt in de school voor de buurt.’’



Elke ochtend het nieuws uit Den Haag in je mailbox? Schrijf je in voor de nieuwsbrief!