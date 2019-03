Omwonenden fel tegen plan voor Vlietbrug: 'Dit is te achterlijk voor woorden’

Blijkens een reactie van de gemeente Leidschendam-Voorburg is er niet zoveel aan de hand. Er is slechts sprake van voortschrijdend inzicht. Vanwege 'allerlei nieuwe ontwikkelingen' is slechts besloten om al langer bestaande plannen over 'de bereikbaarheid van het winkelgebied in de Damlaan en omgeving te 'actualiseren'. Bewoners en ondernemers die het aangaat, worden daarbij van harte uitgenodigd om mee te denken. Tijdens 'meedenkbijeenkomsten'.



Maar bewoners in de wijde omgeving zijn er helemaal niet gerust op. Reageren ronduit furieus. Zoals een gepensioneerde meneer die zich uit overwegingen van privacy voorstelt als 'mevrouw Lucas'. ,,Het gaat om een eerder weggestemd plan dat plompverloren opnieuw op de agenda is gezet. Zogenaamd om de verkeersoverlast op de brug ter hoogte van het Damplein te verminderen. Maar dat gaat niet werken, want een nieuwe brug heeft alleen maar een aanzuigende werking op nog meer verkeer. Het is te achterlijk voor woorden en je reinste achterkamertjespolitiek!‘’



Omwonenden hebben zich razendsnel verenigd uit vrees voor waardevermindering van woningen, meer geluidsoverlast, extra uitstof van fijnstof, onveilige straten en méér in plaats van minder files.