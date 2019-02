Omwonenden helemaal klaar met gevaarlijke Erasmusweg

Twee mannen raakten maandagavond zwaargewond toen ze door een automobilist werden geschept. Buurtbewoonster Suzan Habib hoorde de klap. Ze zag de auto met een versplinterde voorruit stilstaan en twee slachtoffers op de grond liggen. ,,De fiets lag helemaal daar", wijst ze richting een afvalcontainer die een stuk verderop staat.



Het was niet de eerste keer dat Habib opgeschrikt werd door een ongeluk voor haar deur. ,,Die andere klap hoorde ik ook'', zegt ze, wijzend naar een lantaarnpaal die nog altijd omgeven is door bloemen en knuffels. Daar verongelukte in januari een 22-jarige motorrijder. Het was een eenzijdig ongeval. ,,Zelf ben ik hier verderop aangereden. Ik liep langs de Erasmusweg en een auto die afsloeg reed me aan. Ik weet niet waar de bestuurder naar keek.‘’



Ze is het met haar buren eens dat het merendeel van de ongelukken door één ding wordt veroorzaakt: snelheid. ,,Er moeten meer controles en flitspalen komen. Het moet veilig zijn, vooral voor kinderen en ouderen.''