Omwonenden kunnen de boom in

Geluidsoverlast, lichtoverlast, uitzicht voorgoed verpest: het valt niet mee om nabij een windmolen te resideren. Wie een windmolen zo dicht bij een verstedelijkt gebied zet is natuurlijk niet helemaal raap bij jaap. De gemeente Den Haag is verantwoordelijk voor de plaatsing van de torenhoge turbine.



De wethouder die de windmolen in haar portefeuille heeft is Liesbeth van Tongeren (Groen Links). Die vindt het uitermate vervelend. Niemand wil een windmolen in zijn of haar portemonnee - laat staan in je achtertuin. Ze ‘leeft mee’ met de omwonenden. Dat zegt ze althans. Als ze echt zou meeleven neemt ze een half jaar haar intrek in een van de huizen erom heen en ervaart de ellende die het misplaatste kreng met zich meebrengt. Maar mevrouw Van Tongeren kunnen we niet veel kwalijk nemen; zij begint eerst nu te ontdekken dat ze verder dan het Binnenhof moet denken - haar voormalige biotoop.