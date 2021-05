Omwonenden maken zich zorgen om gevaarlijk kruispunt bij Statenplein: ‘Patsers blazen hier voorbij’

Is bezuini­ging op tramhaltes probleem voor reizigers? ‘Sommige liggen belache­lijk dicht bij elkaar’

3 mei Achttien tramhaltes waar de tram binnenkort niet meer stopt. Het was een van de aangekondigde bezuinigingsmaatregelen waarmee tram- en busbedrijven het hoofd in coronatijd boven water moeten houden. Nu de steun van het Rijk verlengd wordt, wordt opnieuw gekeken of het wel écht nodig is. Voor veel reizigers van lijn 16 zou het echter geen probleem zijn.