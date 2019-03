Omwonenden reageren onthutst na vondst van dode puppy's in stadspark

Bijna iedereen die op deze zaterdagmiddag zijn of haar hond uitlaat op het Commissarispad in Leidschendam, heeft al wel iets opgevangen over de dode puppy’s die hier twee dagen eerder door spelende kinderen werden aangetroffen. De hondjes waren volgens de politie drie of vier weken oud en waarschijnlijk afkomstig uit hetzelfde nest.

De omwonenden kunnen er nog steeds met hun verstand niet bij. Verontwaardiging en walging strijden om voorrang. ,,Het is echt verschrikkelijk’’, rilt een vrouw van eind 60. Al jaren laat ze haar labrador hier uit, nog nooit had ze ook maar iets van dierenmishandeling gemerkt. ,,Het is echt een heel rustig en vriendelijk woonwijkje’’, zegt ze terwijl ze haar kleindochter tegen zich aandrukt. ,,Dan verwacht je niet zoiets. Toch?’’ Een man van haar leeftijd, voorzien van een woeste baard, vangt in het voorbijgaan haar woorden op en schudt zijn hoofd: ,,Het schijnt dat een paar kinderen die arme beesten hebben gevonden. Ongelooflijk. Alsof het dingen zijn die werden gedumpt. In plaats van levende wezens.’’ Hij trekt aan zijn resterende haren op zijn achterhoofd: ,,Echt, ik kreeg zulke nekharen toen ik het hoorde.’’

De twee buurtbewoners geven anoniem uiting aan hun gemoedstoestand. Want je weet maar nooit waartoe mensen die honden dood in een parkje achterlaten allemaal nog meer in staat zijn.

Zoals eerder gemeld heeft de dierenpolitie van politiebureau Leidschendam-Voorburg de zaak in onderzoek. Wie iets heeft gezien of gehoord, kan zich melden. Dat kan overigens ook anoniem, via 0800-7000.