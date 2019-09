Omwonenden vinden verlenen van nachtontheffingen voor partycentra Opera ‘vriendjespolitiek’

Overleden arrestant (22) uit Leidschen­dam had geen uitwendige wonden die dood verklaren

10 september De 22-jarige Leidschendammer die vorige week maandag onwel werd bij een arrestatie en vijf dagen later overleed, is niet door uitwendig geweld om het leven gekomen. Volgens het Openbaar Ministerie is dat de conclusie die de patholoog stelt na onderzoek op het lichaam.