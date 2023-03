‘Onaangekondigde’ opvang minderjarige asielzoekers leidt tot grote rel in Rijswijk: ‘Ik baal hiervan’

Moordende concurren­tie tussen nagelstudio’s: ‘Waarom zoveel winkels op dezelfde plek?’

Het aantal nagelstylisten in Nederland is de afgelopen vijf jaar explosief, met 44 procent, toegenomen. Vooral in Zuid-Holland en Brabant is sprake van een enorme groei. In het Haagse Chinatown is de concurrentie tussen nagelstudio’s moordend. ,,Om ons te onderscheiden, proberen we een betere service te bieden.’’