Onafhankelijk Rijswijk rekent snel op nieuwe lijsttrekker

Onafhankelijk Rijswijk (OR) verwacht binnen een paar weken weer een nieuwe lijsttrekker te presteren. De lokale partij dacht in Nicky de Haaij een opvolger van veteraan Dick Jense te hebben gevonden, maar hij gaf deze week aan van de functie te moeten afzien.

De Haaij verhuist binnenkort met zijn gezin naar Den Haag en mag dan niet in een andere gemeente raadslid zijn.

Volgens de voorzitter van Onafhankelijk Rijswijk, Dick Jense jr., zit zijn partij nu niet met de handen in het haar. ,,Het is vervelend dat het zo loopt", zegt hij. ,,Maar we hebben van de vorige zoektocht meerdere warme contacten overgehouden. Ik ga er vanuit dat die een nieuwe lijsttrekker zullen opleveren."

Jense jr. zegt niet verbolgen te zijn over het vertrek van De Haaij. ,,Hoe kan ik iemand iets verwijten die voor zijn welzijn van zijn gezin kiest? Het is wel enorm jammer dat wij het sluitstuk in zijn afwegingen zijn."

De Haaij werd twee maanden geleden als nieuwe lijsttrekker gepresenteerd. Hij was aanvankelijk lid van de VVD-fractie, maar vertrok vanwege een verschil van mening met zijn partijgenoten over de renovatie van het oude stadhuis in Rijswijk.

Jonge garde

Het huidige gemeenteraadslid Dick Jense (68) zal in ieder geval niet wederom lijsttrekker worden. Hij vindt het 'tijd voor de jonge garde'. Jense blijft bij de komende verkiezingen in maart wel kandidaat voor de raad. De voormalige wethouder stond in 1986 aan de wieg van Onafhankelijk Rijswijk, dat op haar hoogtepunt in 1998 twaalf zetels had. Dat zijn er nu nog maar twee, Jense zelf en Wim Dijkhuizen, een andere oudgediende. ,,Ik maak me geen zorgen om mijn opvolging", aldus Jense sr.

Voorzitter Jense jr. zegt dat de partij nog steeds springlevend is en hoopt in de nieuwe gemeenteraad op een stijging. ,,Drie zetels zou niet gek zijn, vier heel mooi."