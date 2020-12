‘Onbegrijpelijk dat huishoudens als proefkonijnen op experimentele centrale worden aangesloten’

De ingebruikname van de geothermiecentrale aan de Leyweg volgende maand baart de grootste partij in Den Haag grote zorgen. Hart voor Den Haag is bang dat bewoners dadelijk in de kou komen te zitten. Ook is het bang voor de risico’s van het winnen van aardwarmte voor de stad.

Raadslid René Oudshoorn wijst erop dat Den Haag al geen beste reputatie heeft op het gebied van innovatieve warmtewinning. Zo zitten bewoners die aangesloten zijn op de zeewaterwarmtecentrale op Scheveningen en de WKO-installaties in Transvaal en Spoorwijk regelmatig in de kou.

Lees ook PREMIUM Den Haag heeft de primeur: duizenden woningen verwarmd met heet water uit de diepe aarde

Heet water

De centrale gaat begin volgend jaar warmte leveren aan 1200 tot 1500 huishoudens. Later komen daar nog veel meer bij. Op de centrale wordt heet water uit de diepe aardlagen naar boven gepompt, om vervolgens weer terug te worden gepompt in dezelfde aardlaag. Maar Oudshoorn vertelt dat deze centrale veel debacles kent, waaronder een faillissement. De 2,5 kilometer diepe putten zijn ook nooit eerder in bedrijf geweest.

Volgens Oudshoorn hebben dit soort buizen een korte levensduur. Dit zou ook blijken uit andere aardwarmteprojecten. Als er dan gaten ontstaan, zal er chemische vloeistof in het grondwater stromen met alle gevolgen van dien, aldus het raadslid. Ook wijst hij erop dat water dat van grote diepte wordt opgehaald vaak in meer of mindere mate radioactief is. Hij wil weten of dit risico is onderzocht.

Bevingen

Hart voor Den Haag maakt zich ook zorgen over de veiligheid van de stad. ,,Zelfs de vergunningverlener (Staatstoezicht op de Mijnen, red.) waarschuwde onlangs dat geothermie niet zonder risico’s is.’’ Er is een kleine kans op bevingen. ,,Het is onbegrijpelijk, zeker gezien alle mislukte projecten die we hier al hebben gehad, dat er niet eerst op kleine schaal wordt getest maar dat gelijk grote aantallen huishoudens op een dergelijke experimentele centrale wordt aangesloten als proefkonijnen.’’

Volledig scherm Zo werkt geothermie. © Sybren Terpstra

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.