Onbegrip om miljoenen voor daklozen die op plank blijven: ‘Jarenlang om gezeurd en nu de reserves in’

Onderne­mers woest nadat gemeente Kaapstraat ineens doodlopend maakt: ‘Wij wisten helemaal van niets’

Ondernemers in de Kaapstraat in het Haagse Transvaal zijn radeloos. De weg voor hun deur ligt al bijna een halfjaar open, met flinke overlast en omzetverlies tot gevolg. Maar dat is niet alles. Tot hun grote verbazing heeft de gemeente, zonder hen te informeren, de Kaapstraat doodlopend gemaakt. ,,De klanten blijven weg.’’

22 december