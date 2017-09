Onbegrip op kermis Malieveld over politieoptreden

Een van hen vindt dat de politie wel erg rigoureus optrad. ,,Er waren wel zeventig agenten, die iedereen wegstuurden. Als er in de stad een vechtpartij is, wordt toch ook niet het hele centrum afgesloten? De kermis krijgt zo een slecht imago. Nu (zondag, red.) is het ook een stuk rustiger."

Ook organisator André Vonk baalt. ,,Twee jongens hadden ruzie en daar was een groep omheen gaan staan. Daarvoor vroegen we een koppel agenten, gewoon puur voor de zichtbaarheid. Dan blijft het rustig. Maar dat werd een veelvoud van koppels." De exploitanten van de kramen delen de mening dat er 'overenthousiast' werd gereageerd door de politie en sluiting niet nodig was. Op beelden die rond de botsauto's zijn gemaakt, zijn geen ongeregeldheden te zien.

,,Ik vind het een schande", zegt exploitant Jan Vermolen. ,,Sluiten was gewoon de makkelijkste weg. Er waren ondernemers die nog geld beurden, zij zijn er de dupe van."