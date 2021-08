Onbekend in eigen land, maar Haagse zangeres Ashni scoort wél in VS: ‘Mijn nummer hoor je in winkelcentrum Miami en Dubai’

Bekend is Ashni niet in haar eigen stad Den Haag of überhaupt ergens in Nederland. Daarbuiten wel. Eerder scoorde de zangeres al een nummer 1-hit in Polen. Nu mag ze daar een voorzichtig succes in Amerika aan toevoegen. Over anderhalve week worden de nieuwe plekken van de hitlijst bekend. Of ze dan nog hoger staat? Het is altijd al een grote droom geweest van de Haagse.