Onbeperkt eten in sjieke vorm

Eric Bulthuis behoort in de Haagse regio tot de restauranthouders met de meeste dienstjaren. Al 37 jaar is hij eigenaar van Waterloo in de wijk Mariahoeve. Bulthuis gaat met zijn tijd mee, vaak noodgedwongen. Toen hij in 1980 de zaak aan Het Kleine Loo overnam, was het een Franse bistro, destijds een populair concept voor restaurants, nu biedt hij vanaf vandaag - zoals veel van zijn collega’s - onbeperkt eten voor een vaste prijs aan.



,,Ik kan vooral doordeweeks wel wat meer klandizie gebruiken”, vertelt Bulthuis. ,,We moeten opboksen tegen al die kortingsbonnen, Albert Heijn-acties en dergelijke. Er zijn niet voor niets de afgelopen maanden wel vier restaurants in Den Haag failliet gegaan.”



Bij Waterloo heet het onbeperkte eten niet all you can eat, maar All-in cuisine, een sjiekere vorm. Bulthuis: ,,Ik vind all you can eat vervelend klinken. Het wordt ook vaak geassocieerd met Japanners. Wij doen het anders, rustiger. Bij ons krijg je niet vijf dingen tegelijk op tafel, maar één. Heb je dat gerecht op, dan bestel je het volgende.”