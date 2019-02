Ondanks aandringen van rechter nog geen gesprek Soeboer en gemeente

Omdat dat gesprek niet op gang komt, is Flink op zoek naar onderdak voor zijn tropische vogels en verwacht hij komende maand te beginnen met het weghalen van de illegaal aangebouwde delen. ,,De wethouder die hierover gaat, Revis, wil linksom of rechtsom geen gesprek. De gemeente zegt gewoon dat ik drie jaar achterover heb geleund. Maar dat is niet waar. ”

Flink is er alles aan gelegen om alsnog met de gemeente tot een oplossing te komen, zodat zijn restaurant behouden blijft. Meerdere keren heeft hij aangeboden de omstreden aangebouwde delen weg te halen. ,,De gemeente zegt tegen mij: ‘je moet dat eerst weghalen, dan de dwangsom betalen en dan zien we wel verder’. Maar ik weet niet wat er daarna gebeurt.”

Personeel

Onder het personeel van Soeboer heerst onzekerheid. ,,Zij vragen mij wat er gaat gebeuren en hoe.” Vragen waar Flink geen kant-en-klaar antwoord op heeft. ,,Voor de mensen die daar werken hangt het aan een zijden draadje of zij er kunnen blijven werken. En de kosten van de investering moeten nog betaald worden.” Volgens hem zou sluiting van het restaurant aan de Assumburgweg ook de andere vestigingen om kunnen laten vallen. De gemeente Den Haag wil niet reageren op vragen van deze krant over een eventueel gesprek met de eigenaar van Soeboer, zolang de zaak onder de rechter is.

Ralf Sluijs, raadslid namens Groep de Mos had een debat in de gemeenteraad aangevraagd hierover, maar daar bleek geen meerderheid voor. Hij dringt er op aan dat er tóch een gesprek op gang komt tussen de gemeente en Soeboer. Eventueel ook ná de uitspraak van de rechter. ,,De luiken lijken dicht te zitten, erg jammer. We moeten er alles aan doen om Soeboer te behouden voor Den Haag, het is een icoon.”