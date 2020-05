Ondanks crisis nog steeds vraag naar kantoorruimte in Den Haag

De kantorenmarkt van Den Haag staat er robuuster voor dan tijdens de kredietcrisis in 2008, stelt vastgoedadviseur CBRE. De leegstand is nog steeds historisch laag (4,4 procent) en overheidsinstellingen zijn nog steeds op zoek naar 100.000 vierkante meter kantoorruimte in de stad.

De situatie is volgens CBRE anders dan in 2008, tijdens de kredietcrisis, toen de Haagse kantorenmarkt het erg zwaar had. Dit werd onder meer veroorzaakt doordat het Rijksvastgoedbedrijf destijds veel van haar vastgoed in de etalage plaatste. Inmiddels staat de stad er beter voor omdat veel kantoorgebouwen van de markt zijn gehaald en naar woningen zijn getransformeerd. De kantorenvoorraad is hierdoor met zo’n 15 procent afgenomen.

Weerbaar

Omdat er sindsdien nauwelijks nieuwbouw bij is gekomen, is de markt nu veel gezonder en de leegstand beperkt. In het gebied rond de Beatrixlaan, Wijnhavengebied en het historisch centrum is die ongeveer 2 procent. Volgens directeur Roel Lamb van CBRE Den Haag heeft Den Haag een aantal voordelen waardoor de markt extra weerbaar is.

,,Voorop staat de aanwezigheid van de publieke en gevestigde zakelijke dienstverleners waar Den Haag er veel van binnen de stadsgrenzen heeft. Bij elkaar gebruiken organisaties in deze twee sectoren 65 procent van de totale Haagse kantoren.’’

Contractonderhandelingen

Maar ook Den Haag komt niet helemaal ongeschonden uit de huidige crisis, vreest hij. ,,We zien nu al dat huidige contractonderhandelingen langer duren en dat huurders aanvullende flexibiliteitseisen stellen’’, aldus Lamb.