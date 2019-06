Ondanks de locatie, voel je de Haagse voetbalmagie

Wat maakt dit stadion magisch?

,,Het is een markant object. De zilveren schittering aan de buitenkant komt je tegemoet. Bij de prijzenkast en de oude foto's voel je de voetbalmagie. Bovendien is het stadion goed gesitueerd, jammer genoeg buiten de stad.‘



Niet zoals het Zuiderparkstadion.

,,Inderdaad. Aan de andere kant is het stadion goed bereikbaar. Ik kan me herinneren dat er veel weerstand was tegen de huidige plek. Inmiddels is het een goed alternatief.”



Toch hebben supporters heimwee naar het Zuiderpark.

,,Stadions moeten tegenwoordig voldoen aan eisen op het gebied van veiligheid en duurzaamheid. Het is legitiem dat het accent daarop ligt. Dat gaat wel ten koste van een stukje sfeer. Toch denk ik dat Hagenaars zich niet hoeven te schamen.”



Komt u vaak in het stadion?

,,In de tijd van het Zuiderpark was ik actiever als voetbalsupporter, maar ik ga nog wel eens naar het stadion. Helaas doet ADO het sportief de laatste jaren minder. Dat doet wel pijn.''