Ondanks economische groei stijgt werkloosheid in Den Haag

Verdachte steekpar­tij Den Haag stond bekend als ‘gevaar voor anderen’

17 december De man die verdacht wordt van het neersteken van drie tieners in Den Haag, was in beeld bij de politie. Bij GGZ-instelling Parnassia stond de man zelfs bekend als ‘gevaarlijk voor anderen’, maar hij werd niet opgepakt, meldt Omroep West. Hierdoor kon de 35-jarige Luis P. vrijdag 29 november naar willekeurige slachtoffers uithalen. Iets dat hij al eerder heeft gedaan.